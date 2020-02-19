Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

В усиленном режиме дежурят чрезвычайники, взрывотехники, кинологи и нацгвардийцы

В усиленном режиме дежурят чрезвычайники, взрывотехники, кинологи и нацгвардийцы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме ", - говорится в сообщении .

Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.