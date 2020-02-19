В Киеве под Офисом президента протестуют малые предприниматели

Участники акции митингуют против введения РРО и усиление фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство, принятого монобильшинством в Раде

Фото: racurs.ua

Участники акции митингуют против введения РРО и усиление фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство, принятого монобильшинством в Раде

Об этом информирует RegioNews. Такие же акции проходят в некоторых областных центрах Украины.

Акция малых предпринимателей проходит на Банковой под лозунгами "Save ЧП", "Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами". Участники требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Справка:

Новые законы о РРО и внесены изменения в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг Верховная Рада приняла в сентябре 2019 года. Они и спровоцировали создание движения # SaveФОП.

Основная идея новых законов по версии их авторов - вывести из "тени" крупный бизнес, который прикрывается ФОПами для сокрытия оборота средств, исключить человеческий фактор в общении налогоплательщика и налогового органа путем диджитализации, борьба с контрабандой, урегулирование торговли через интернет.

Однако на самом деле, по утверждению предпринимателей, принятие новаций только побуждает работать нелегально, увеличивает размеры налогов и других обязательных расходов, а также повышает размеры штрафов.