08:00  19 февраля
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
08:27  19 февраля
США обвинили Россию в срыве Минских соглашений в Совбезе ООН
10:40  19 февраля
В Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 11:22 20

В Киеве под Офисом президента протестуют малые предприниматели

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 11:22 20
Читайте також українською мовою
Участники акции митингуют против введения РРО и усиление фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство, принятого монобильшинством в Раде
Фото: racurs.ua
Участники акции митингуют против введения РРО и усиление фискального давления, которые ввели изменения в налоговое законодательство, принятого монобильшинством в Раде

Об этом информирует RegioNews. Такие же акции проходят в некоторых областных центрах Украины.

Акция малых предпринимателей проходит на Банковой под лозунгами "Save ЧП", "Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами". Участники требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Справка:
Новые законы о РРО и внесены изменения в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг Верховная Рада приняла в сентябре 2019 года. Они и спровоцировали создание движения # SaveФОП.

Основная идея новых законов по версии их авторов - вывести из "тени" крупный бизнес, который прикрывается ФОПами для сокрытия оборота средств, исключить человеческий фактор в общении налогоплательщика и налогового органа путем диджитализации, борьба с контрабандой, урегулирование торговли через интернет.

Однако на самом деле, по утверждению предпринимателей, принятие новаций только побуждает работать нелегально, увеличивает размеры налогов и других обязательных расходов, а также повышает размеры штрафов.


#ФОП #протести
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Денис Казанский
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »