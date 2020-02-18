Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в другой суд

Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора, решил передать в другой суд производство из-за неэффективности его судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков

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Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора, решил передать в другой суд производство из-за неэффективности его судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Указанное уголовное производство (так называемое дело "бриллиантовых прокуроров"), которое рассматривалось Голосеевским райсудом Киева, в ближайшее время будет направлено в Оболонский районный суд города Киева из-за неэффективности его судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.

Напомним, в 2015 году по подозрению в получении крупной взятки задерживали первого замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В ходе обысков у них изъяли около 500 000 долларов, а также 35 пакетов с бриллиантами и оружие.

Дело три года рассматривалась в Голосеевском райсуде, но в конце сентября 2019 он передал материалы в новосозданный Высший антикоррупционный суд. Тот не признал свою юрисдикцию и вернул дело обратно.