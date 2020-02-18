На "Мосту Кличко" сэкономили более миллиона гривен
Как заверяет городской голова на своей странице в Facebook, мост с прилегающими объектами и территорией обошелся Киеву в 306 млн грн, в то время как запланировано было 420 млн грн, пишет RegioNews.
Друзі! Скільки бруду і брехні вилили щодо вартості нашого пішохідно-велосипедного мосту, що вже став однією з візитівок...Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 17 лютого 2020 р.
"Друзья! Сколько грязи и лжи вылили насчет стоимости нашего пешеходно-велосипедного моста, который уже стал одной из визитных карточек Киева ... Мол, и украли денег, и зачем он нужен был, и опасен, и так далее. Так вот, я еще во время открытия моста сказал, что всю документацию по строительству мы передаем (как собственно и в других объектах, сводим) в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины”, – написал Виталий Кличко.
Он заверяет, что полученные результаты экспертиз свидетельствуют не о хищении, а об экономии средств. Мост обошелся Киеву в 278,5 млн грн, плюс проектные и другие дополнительные работы.
Мэр подчеркивает, что столица окончательно рассчитается за все работы только после получения выводов экспертов.
Напомним, строительством моста между парками "Хрещатый” и "Владимирская горка” в Киеве, который некоторое время работал без официального введения в эксплуатацию занимаются правоохранительные органы.
В мае 2019 года уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств открыли Государственное бюро расследований, а позже и Главное следственное управление Нацполиции.
Основных фигурантов (служебные лица КГГА и КП "Инженерный центр”) подозревают в злоупотреблении служебным положением, приведшим к масштабным потерям бюджетных средств, а проектанта и строителя - в использовании фиктивных фирм. Предоставлять следователям запрашиваемую информацию подчиненные Виталия Кличко отказались.
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