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15 февраля 2020, 13:31 17

На Кировоградщине "Укрзализныцю" обокрали почти на 600 тысяч гривен

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15 февраля 2020, 13:31 17
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Служба безопасности Украины блокировала в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога"
Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины блокировала в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога"

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ.

"По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

По предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб "Укрзализныци" на сумму почти 600 тысяч гривен.

Сейчас директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.


кража СБУ железная дорога хищение Укрзализныця
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