На Кировоградщине "Укрзализныцю" обокрали почти на 600 тысяч гривен
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ.
"По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменского вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.
По предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб "Укрзализныци" на сумму почти 600 тысяч гривен.
Сейчас директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
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