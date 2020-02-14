На выборы в 179 округ зарегистрировались уже 19 кандидатов

Зарегистрировано еще пять кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179

Фото: Центральная избирательная комиссия

Зарегистрировано еще пять кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Так, 14 февраля состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия зарегистрировала Агееву Евгению, Ильенко Виктора, Музыченко Николая, Огурцова Дмитрия и Светличную Яну.

Ранее Комиссией уже было зарегистрировано 14 кандидатов в народные депутаты Украины, а именно: Игоря Швайку, Сергея Кошулько, Галину Хархалис, Дениса Шейбута, Викторию Алексейчук, Александра Диденко, Татьяну Егорову-Луценко, Камиля Кирпичева, Кирилла Оксеня, Игоря Федоренко, Ирину Бондарь, Валентина Захарова, Ольга Коваленко, Игоря Найду. Таким образом, всего зарегистрировано 19 кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 состоятся 15 марта. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, который представлял 179 округ в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), главой Харьковской облгосадминистрации.