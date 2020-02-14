На выборы в 179 округ зарегистрировались уже 19 кандидатов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Так, 14 февраля состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия зарегистрировала Агееву Евгению, Ильенко Виктора, Музыченко Николая, Огурцова Дмитрия и Светличную Яну.
Ранее Комиссией уже было зарегистрировано 14 кандидатов в народные депутаты Украины, а именно: Игоря Швайку, Сергея Кошулько, Галину Хархалис, Дениса Шейбута, Викторию Алексейчук, Александра Диденко, Татьяну Егорову-Луценко, Камиля Кирпичева, Кирилла Оксеня, Игоря Федоренко, Ирину Бондарь, Валентина Захарова, Ольга Коваленко, Игоря Найду. Таким образом, всего зарегистрировано 19 кандидатов в народные депутаты Украины.
Напомним, промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 состоятся 15 марта. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, который представлял 179 округ в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), главой Харьковской облгосадминистрации.
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