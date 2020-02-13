Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации

В Черниговской облгосадминистрации раскрасили лестницу на второй этаж, где расположены залы заседаний и кабинет председателя ОГА

Фото: УНИАН

В Черниговской облгосадминистрации раскрасили лестницу на второй этаж, где расположены залы заседаний и кабинет председателя ОГА

Как пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН, идея принадлежит губернатору Черниговщины Андрею Прокопенко.

Государственное учреждение располагается в здании губернской земской управы, датированной началом 19 века. Теперь здесь на каждой ступеньке, на зеленом фоне, написаны слова, определяющие отдельные добродетели, принципы или управленческие качества. Начинается перечень с "ответственности" и завершается "изменениями".

Результаты "творческого подхода" к дизайну старинного дома уже могут оценить жители Чернигова.