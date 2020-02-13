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13 февраля 2020, 18:02

Америка ввела масштабные санкции против РФ

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13 февраля 2020, 18:02
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США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения
Фото: globalcompliancenews.com
США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на текст документа в Федеральном реестре США.

Согласно документу, под санкции попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Данные организации обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, ранее США заявляли, что продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине. До этого Минфин США расширил санкции против России - под них попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что США готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.


Россия санкции США оружие
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