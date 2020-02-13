На землях Труханового острова будут отдыхать иностранные послы
Депутаты Киевсовета отдали землю на Трухановом острове Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств
Депутаты Киевсовета отдали землю на Трухановом острове Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств
Об этом сообщает корреспондент RegioNews.
На сессии Киевсовета депутатам предложили проголосовать за передачу госпредприятию по обслуживанию иностранных представительств земельного участка на улице Труханова, 1. Депутаты довольно долго дискутировали, но в итоге проголосовали за выделение земли.
Земля нужна Дирекции для обслуживания туристического комплекса, уже построен на Трухановом острове. Имущественный комплекс является государственной собственностью. Сам же Труханов остров в прошлом году объявили ландшафтным заказником местного значения.
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