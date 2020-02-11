В Житомире тариф на воду хотят поднять еще на гривну
КП «Житомирводоканал» планирует установить фильтры с активированным углем для очистки воды, сообщил директор предприятия Андрей Никитин. Если инициативу коммунальщиков поддержат на двух общественных слушаниях, то стоимость воды в городе возрастет ориентировочно на 1 гривну.
На предприятии говорят, что на качество воды существенно влияет «трубный» фактор: нужно заменять трубопроводы, чтобы вода в них не портилась. На замену устаревших водопроводных и канализационных труб необходимо в год тратить 100 млн гривен, которых у предприятия нет. Поэтому для улучшения качества питьевой воды предлагают установить угольные очистительные фильтры, чтобы вода стала прозрачной и лучше на вкус.
Напомним, 5 февраля тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Житомире выросли почти на 31%. Сейчас централизованное водоснабжение стоит 11,724 грн / куб. м, централизованное водоотведение - 13,68 грн / куб. м.
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