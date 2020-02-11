В Житомире тариф на воду хотят поднять еще на гривну

Установка угольных фильтров для очистки воды повлечет за собой рост цен

Установка угольных фильтров для очистки воды повлечет за собой рост цен

КП «Житомирводоканал» планирует установить фильтры с активированным углем для очистки воды, сообщил директор предприятия Андрей Никитин. Если инициативу коммунальщиков поддержат на двух общественных слушаниях, то стоимость воды в городе возрастет ориентировочно на 1 гривну.

На предприятии говорят, что на качество воды существенно влияет «трубный» фактор: нужно заменять трубопроводы, чтобы вода в них не портилась. На замену устаревших водопроводных и канализационных труб необходимо в год тратить 100 млн гривен, которых у предприятия нет. Поэтому для улучшения качества питьевой воды предлагают установить угольные очистительные фильтры, чтобы вода стала прозрачной и лучше на вкус.

Напомним, 5 февраля тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Житомире выросли почти на 31%. Сейчас централизованное водоснабжение стоит 11,724 грн / куб. м, централизованное водоотведение - 13,68 грн / куб. м.