Назначение Тигипко станет тяжелым ударом по рейтингу Зеленского
Но если уж сам Владимир Зеленский подтвердил, что вел с ним переговоры, то все же отреагировать стоит. Назначение Тигипко станет тяжелым ударом по рейтингу Зеленского и его команды. И даже не потому, что окончательно развеет миф о новых лицах и обещания "сделать их вместе". А просто потому, что фигура Тигипко - токсична абсолютно для всех. То есть, нет никакой группы населения, которая была бы таким назначением довольна.
Для электората регионалов - Тигипко дважды предатель и перебежчик. Для национал-демократов - "шестерка Януковича". Для "ломов" - представитель коррумпированных старых элит. Для пенсионеров - автор повышения пенсионного возраста.
Кстати, именно последний фактор - серьезный. В коррупционных тонкостях обыватель путается и не очень интересуется такими нюансами. А вот пенсионную реформу Тигипко запомнили и никогда не простят.
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