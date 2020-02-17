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Антон Булгаков
Региональний представитель ИМИ в Винницкой области

Если заменить слово "власть" в Конституции на слово "коррупция"

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17 февраля 2020, 18:38 5
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Самое честное, что можно сделать - заменить слово "власть" в Конституции словом "коррупция"
Самое честное, что можно сделать - заменить слово "власть" в Конституции словом "коррупция"

Например:

Статья 5. Украина является республикой.
Носителем суверенитета и единственным источником коррупции в Украине является народ. Народ осуществляет коррупцию непосредственно и через органы государственной коррупции и органы местного самоуправления.
...
Никто не может узурпировать государственную коррупцию.

Статья 6. Государственная коррупция в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной коррупции осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины.

и т.д.
 

Автор(ы) статьи: Антон Булгаков

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