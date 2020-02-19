Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым

Политические силы, которые примут участие в местных выборах-2020 в Запорожье, уже в той или иной степени определены

Политические силы, которые примут участие в местных выборах-2020 в Запорожье, уже в той или иной степени определены

Три-четыре из них по состоянию на сейчас могут ставить своей задачей максимум получение должности мэра и большинства в местном совете. Остальные должны довольствоваться депутатскими мандатами.

Официально о борьбе за мэрское кресло и создание большинства в Запорожском горсовете заявил действующий мэр Владимир Буряк. Сделал это на последней сессии горсовета, призвав депутатов объединиться вокруг него и пообещав "объединенным" провести их в горсовет.

Заявление Буряка можно было бы считать определенным фальстартом, если не обращать внимание на фон, на котором оно было сделано. А он был довольно выгодным для подобного объявления: мэрия встала на защиту запорожского аэропорта, где за бюджетные и кредитные средства был построен новый терминал, от передачи в концессию. И по закрытым опросам, которые якобы проводились на этом фоне, и по имеющейся в публичном пространстве реакции, общественное мнение было на стороне мэра.

Впрочем, заявление Буряка было продиктовано не этим, а, прежде всего, поиском административного и финансового ресурса для участия в выборах. После ухода "куратора мэрии" от Запорожстали Ростислава Шурмы с должности гендиректора комбината, Буряк получил больше субъектности как политическая фигура, но, очевидно, потерял в ресурсах. Поэтому его заявление об объединении "в пользу города, несмотря на политические разногласия" следует понимать, как готовность предложить места в команде в обмен на ресурсы. Это совсем не исключает и соответствующей поддержки со стороны Запорожстали, которая останется в запорожской политике, но займет, как и было раньше, место "одного из", а не главного игрока.

Накануне заявления Буряка об объединении некая политическая партия "Еднання", существовавшая с 2015 года, сменила название на "Партия Владимира Буряка" Еднання". В мэрии связь партии с действующим мэром не подтверждают и не опровергают. Однако в ее руководстве появились аффилированные с Буряком запорожские журналисты.

Представители двух политических сил, которые сейчас имеют мандаты в Запорожском горсовете, с разной степенью категоричности заявили о нежелании объединяться с Буряком.

Прежде всего, речь идет о местной "Солидарности". Но она, учитывая сегодняшнее состояние запорожской организации (руководитель облячейки - экс-нардеп Артюшенко находится преимущественно в столице и работает на собственный имидж, с финансированием дела плохи, партийцы дезориентированы) не станет сколько-нибудь значимым игроком на местных выборах.

Против объединения выступили и в "Батькивщине", которая, скорее всего, предложит своего мэра. На старте кампании запорожская организация оживила деятельность, в том числе и внутрипартийную. В ближайшее время должны состояться конференции по выборам руководителей городского (сейчас его возглавляет депутат горсовета Ирина Костенко) и областного (руководит депутат облсовета Александр Старух) ячеек. Оживились и сплетни, в частности, недовольство руководства партии ее областной работой, но это, скорее всего, эхо внутрипартийной борьбы на местном уровне. Пока можно говорить о мэрских амбициях депутата Запорожского горсовета Виталия Рябцева, которому собственно и предрекают место лидера городской организации "Батькивщины".

Туманные за восемь месяцев до выборов перспективы у "Оппозиционного блока", который в этом созыве Запорожского горсовета взял наибольшее количество мандатов. На днях в областной ячейке организации произошла смена лидера, которая оформила окончательній, теперь политический, "развод" Ростислава Шурмы с "Метинвестом". Шурма ушел с должности руководителя областной организации, его заменила депутат облсовета Людмила Любим - пока с приставкой "временно исполняющая обязанности".

Скорее всего, часть депутатов Запорожского горсовета, ориентированные на действующего мэра, вольются накануне выборов в предложенное им объединение. Что касается остальных депутатов, а также чиновников мэрии, местные аналитики предсказывают, что они примут участие в выборах под руководством Ростислава Шурмы. Сам Шурма такие слухи пока категорически опровергает, как и вообще желание участвовать в местных выборах. Собственной политической силы у экс-директора Запорожстали пока нет. Некогда созданная в трущобах "Метинвеста" и возглавляемая Шурмой партия "Индустриальная Украина" сменила и название, и руководителя и, по имеющейся информации, никакого отношения к Шурме сейчас не имеет.

При этом у Шурмы есть в Запорожье интересы, которые нуждаются в защите, ряд ориентированных на него персон, определенная узнаваемость и тому подобное. Это одна из причин, по которой Шурму могут использовать в качестве некоего тарана против Буряка. Но пока это чисто теоретическое предположение, ведь реального конфликта между ним и Буряком нет, а действующему мэру проще учесть интересы Шурмы, чем идти на конфронтацию.

В провластной "Слуге народа" реальных кандидатов в мэры нет. Фигурируют две персоны: комик с запорожским корнями, видеоблоггер Руслан Ханумак и нардеп Евгений Шевченко, избранный в запорожском округе №76. И тому, и другому, учитывая тенденции, осенью не хватит для победы одного только партийного бренда. Поэтому "слуги" могут сделать ставку на кандидата с более весомым местным бэкграундом.

Своего мэра и свою фракцию, безусловно, попытается получить в Запорожье "Оппозиционная платформа - За жизнь", представленная прежде всего местными политиками-братьями Кальцевыми. Мэрские амбиции раньше были у младшего - Владимира Кальцева, успехом ни разу не увенчались, однако теперь он имеет мандат в Верховной Раде. Старший из братьев Сергей Кальцев - депутат Запорожского облсовета о таких амбициях не заявлял, однако, можно предположить, что на должность городского головы Запорожья "За жизнь" будет выдвигать именно его.

Еще один политический игрок в Запорожье Вячеслав Богуслаев, скорее всего, будет раскладывать яйца в разные корзины: минимум не откажется от поддержки Буряка и от своей партии "Новая политика", которая представлена ​​и в городском, и в областном совете.

О готовности принять участие в выборах заявляют и в местной ячейке "Партии Шария". На должность мэра в ней вряд ли замахнутся всерьез, зато имеют серьезный шанс для договоренностей с "Оппозиционной платформой", с которой будут играть на одном, пророссийском, электоральном поле.

Таким образом, за восемь месяцев до выборов, побороться за должность городского головы Запорожья реально готовы действующий мэр, "Батькивщина", "Слуги народа" и "Оппозиционная платформа". У каждого из этих игроков есть шансы завести в горсовет определенное количество штыков. Вероятно, в новом горсовете запорожцы не увидят "Солидарности" ( "Европейской Солидарности") и "Нашего края", перспективы "Оппозиционного блока" туманны.