Избирком раздора. Блицкриг Шахова в Северодонецке провалился

Процесс отзыва депутатов Северодонецкого городского совета, инициированный нардепом Сергеем Шаховым, снова поставлен на паузу

Депутат Северодонецкого горсовета Игорь Бутков, народный депутат Сергей Шахов

Процесс отзыва депутатов Северодонецкого городского совета, инициированный нардепом Сергеем Шаховым, снова поставлен на паузу

17 февраля должны были принимать присягу новые члены городской избирательной комиссии Северодонецка – областного центра Луганской области. Это дало бы старт процедуре отзыва городских депутатов из команды бизнесмена Игоря Буткова, который контролирует городской совет и соответственно сам город. Однако заседание комиссии было сорвано – часть депутатов его проигнорировали и не было кворума. Члены команды Шахова вынуждены были писать жалобу в ЦИК о саботаже. Так или иначе, процесс отзыва депутатов снова забуксовал и остается ожидать нового витка противостояния между командами Шахова и Буткова, которое длится последние пять лет.

Как следствие борьбы за власть – постоянная неразбериха в городском совете, неосвоение бюджета развития города и саботаж хозяйственных вопросов. Стороны конфликта с попеременным успехом все это время отправляли друг друга в нокдауны и только успевали менять таблички с фамилиями на кабинетах. Стоит отметить, что Шахов и Бутков - не самые медийные лица в междусобойчике. На острие атаки постоянно находятся экс-мэр города Валентин Казаков из обоймы нардепа Шахова и исполняющий обязанности мэра Вячеслав Ткачук из депутатской группы Буткова "Северодончане". Избранного в 2015 году мэра Казакова депутаты увольняли семь раз. Шесть из них – Казаков восстанавливался в должности через суд и триумфально возвращался только затем, чтобы в очередной раз быть уволенным.

В последние несколько месяцев жителям Северодонецка уже стало казаться, что депутатская группа Буткова с и.о. мэра Ткачуком укрепилась во власти, а Казаков наконец-таки ушел на заслуженный покой, но в начале года ситуация резко изменилась в пользу команды Шахова.

20 января Центризбирком изменил состав Северодонецкой городской избирательной комиссии, заменив 7 из 17-ти её членов. Депутаты из орбиты позже заявили, что команда Шахова "перекупила квоты в комиссии", заведя туда своих людей и сформировав нужное им большинство. Доказательств этому факту депутаты не предоставили, но обвинять их в голословности тоже не будет верно.

26 января под руководством не скрывающего свои симпатии к Шахову экс-депутата Сергея Зарецкого в городе прошло "собрание избирателей" по инициированию отзыва "по народной инициативе" 25-ти депутатов городского совета, тех самых 25-ти штыков Буткова. После этого начался сбор подписей в палатках на улицах города.

По словам Зарецкого, в результате собрали 25 тысяч подписей и передали в "новый" горизбирком. Когда комиссия проверит подписи, то дальнейшим шагом станет передача документов политпартиям, от которых шли депутаты. А дальше все просто – комиссия голосует, депутат лишается мандата.

Именно сейчас депутатское большинство Буткова и почувствовало, насколько сильно трясется под ногами почва. Обращения о "бандитском произволе" и "политическом аферизме" полетели в адрес президента, Верховной Рады, СНБО, ЦИК и генпрокурора.

"Депутаты Северодонецкого городского совета обращают внимание на масштабность грубого произвола… Речь идет не только о грубом нарушении избирательного законодательства, но и об уголовном преступлении, предусмотренном частью четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Украины. Команда Сергея Шахова бандитскими действиями пытается разрушить местное самоуправление в Украине, перечеркнуть результаты голосования избирателей Северодонецка 25 октября 2015. Поэтому исполнительный комитет и депутаты Северодонецкого городского совета обращаются к властям Украины с призывом безотлагательно вмешаться и прекратить беззаконие политических аферистов в Северодонецке, дать наконец покой нашему городу", - говорится в тексте обращения.

По версии "бутковского" большинства в мэрии, в Северодонецке совершено "преступление, которое угрожает демократическому устройству страны в целом".

"Сегодня в нашем городе решается, будет ли Украина правовым государством, в котором действует и защищается местное самоуправление, или превратится в местность, где жизнь определяется бандитским беспределом", - не стесняясь формулировок постановили "Северодончане".

Насчет угрозы демократии в стране, пожалуй, особо беспокоиться не стоит, но и быть уверенным в прозрачности действий команды Шахова тоже не получается. Именно Шахов и его команда известны массовым введением такого явления как "избирательная сетка". Накануне выборов, в том числе и в Раду в 2019 году, Луганская область была буквально завалена пятикилограммовыми мешками сахара от команды Шахова. Суть элементарна – приносишь паспортные данные, ставишь подпись, получаешь сахар и напутствие отдать голос за "правильного" кандидата. Раздача "социальных карт" для "получения бесплатной социальной, гуманитарной юридической помощи" - из той же оперы явление. Например, наблюдатели сети ОПОРА неоднократно заявляли, что действия команды Шахова могут быть квалифицированы как непрямой подкуп избирателей.

В Лисичанске полиция даже проводила обыски в офисах Шахова, квалифицировала производства, но результата на сегодня никакого нет. А Шахов и члены его команды Сухов, Лукашев и Вельможный по результатам "сахарной" работы в поле выиграли в четырех округах области.

Пока очевидным является только одно: "штормить" Северодонецкий горсовет в ближайшем будущем не перестанет. Если Шахов дожмет ситуацию в выгодном для себя ключе и выкинет "Северодончан" из мэрии, то у Буткова останется только один вариант – суды. Сомнений, что команда Буткова пойдет судиться, собрав армию юристов, нет никаких.

Не стоит забывать и о втором "фронте", на котором Буткову периодически приходится отражать нападки – вопрос введения военно-гражданской администрации в городе. Введение ВГА означало бы, что все, кто сейчас претендует на власть в городе и контроль над 1,3 миллиардным горбюджетом, свои шансы бы потеряли.

"Каждый день я получаю десятки сообщений или комментариев от жителей с просьбами о создании ВГА (в Северодонецке – прим. ред.) Люди недовольны состоянием развития своих городов. Поэтому, я буду просить президента создать ВГА. Это дополнительная ответственность, но в течение полугода можно показать реальные изменения… Я даже согласен, чтобы в статусе ВГА они находились только до местных выборов", - заявлял глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, предложение о введении ВГА в Северодонецке уже передано на рассмотрение СНБО. Действующее руководство города, конечно же, назвало ВГА нарушением закона "О местном самоуправлении". В любом случае, нынешний областной центр ждет очередной виток и обострение борьбы за власть: пока у потоков Бутков, но с каждым днем все ближе к реваншу приближается Шахов.