Избирком раздора. Блицкриг Шахова в Северодонецке провалился
17 февраля должны были принимать присягу новые члены городской избирательной комиссии Северодонецка – областного центра Луганской области. Это дало бы старт процедуре отзыва городских депутатов из команды бизнесмена Игоря Буткова, который контролирует городской совет и соответственно сам город. Однако заседание комиссии было сорвано – часть депутатов его проигнорировали и не было кворума. Члены команды Шахова вынуждены были писать жалобу в ЦИК о саботаже. Так или иначе, процесс отзыва депутатов снова забуксовал и остается ожидать нового витка противостояния между командами Шахова и Буткова, которое длится последние пять лет.
Как следствие борьбы за власть – постоянная неразбериха в городском совете, неосвоение бюджета развития города и саботаж хозяйственных вопросов. Стороны конфликта с попеременным успехом все это время отправляли друг друга в нокдауны и только успевали менять таблички с фамилиями на кабинетах. Стоит отметить, что Шахов и Бутков - не самые медийные лица в междусобойчике. На острие атаки постоянно находятся экс-мэр города Валентин Казаков из обоймы нардепа Шахова и исполняющий обязанности мэра Вячеслав Ткачук из депутатской группы Буткова "Северодончане". Избранного в 2015 году мэра Казакова депутаты увольняли семь раз. Шесть из них – Казаков восстанавливался в должности через суд и триумфально возвращался только затем, чтобы в очередной раз быть уволенным.
В последние несколько месяцев жителям Северодонецка уже стало казаться, что депутатская группа Буткова с и.о. мэра Ткачуком укрепилась во власти, а Казаков наконец-таки ушел на заслуженный покой, но в начале года ситуация резко изменилась в пользу команды Шахова.
20 января Центризбирком изменил состав Северодонецкой городской избирательной комиссии, заменив 7 из 17-ти её членов. Депутаты из орбиты позже заявили, что команда Шахова "перекупила квоты в комиссии", заведя туда своих людей и сформировав нужное им большинство. Доказательств этому факту депутаты не предоставили, но обвинять их в голословности тоже не будет верно.
26 января под руководством не скрывающего свои симпатии к Шахову экс-депутата Сергея Зарецкого в городе прошло "собрание избирателей" по инициированию отзыва "по народной инициативе" 25-ти депутатов городского совета, тех самых 25-ти штыков Буткова. После этого начался сбор подписей в палатках на улицах города.
По словам Зарецкого, в результате собрали 25 тысяч подписей и передали в "новый" горизбирком. Когда комиссия проверит подписи, то дальнейшим шагом станет передача документов политпартиям, от которых шли депутаты. А дальше все просто – комиссия голосует, депутат лишается мандата.
Именно сейчас депутатское большинство Буткова и почувствовало, насколько сильно трясется под ногами почва. Обращения о "бандитском произволе" и "политическом аферизме" полетели в адрес президента, Верховной Рады, СНБО, ЦИК и генпрокурора.
"Депутаты Северодонецкого городского совета обращают внимание на масштабность грубого произвола… Речь идет не только о грубом нарушении избирательного законодательства, но и об уголовном преступлении, предусмотренном частью четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Украины. Команда Сергея Шахова бандитскими действиями пытается разрушить местное самоуправление в Украине, перечеркнуть результаты голосования избирателей Северодонецка 25 октября 2015. Поэтому исполнительный комитет и депутаты Северодонецкого городского совета обращаются к властям Украины с призывом безотлагательно вмешаться и прекратить беззаконие политических аферистов в Северодонецке, дать наконец покой нашему городу", - говорится в тексте обращения.
По версии "бутковского" большинства в мэрии, в Северодонецке совершено "преступление, которое угрожает демократическому устройству страны в целом".
"Сегодня в нашем городе решается, будет ли Украина правовым государством, в котором действует и защищается местное самоуправление, или превратится в местность, где жизнь определяется бандитским беспределом", - не стесняясь формулировок постановили "Северодончане".
Насчет угрозы демократии в стране, пожалуй, особо беспокоиться не стоит, но и быть уверенным в прозрачности действий команды Шахова тоже не получается. Именно Шахов и его команда известны массовым введением такого явления как "избирательная сетка". Накануне выборов, в том числе и в Раду в 2019 году, Луганская область была буквально завалена пятикилограммовыми мешками сахара от команды Шахова. Суть элементарна – приносишь паспортные данные, ставишь подпись, получаешь сахар и напутствие отдать голос за "правильного" кандидата. Раздача "социальных карт" для "получения бесплатной социальной, гуманитарной юридической помощи" - из той же оперы явление. Например, наблюдатели сети ОПОРА неоднократно заявляли, что действия команды Шахова могут быть квалифицированы как непрямой подкуп избирателей.
В Лисичанске полиция даже проводила обыски в офисах Шахова, квалифицировала производства, но результата на сегодня никакого нет. А Шахов и члены его команды Сухов, Лукашев и Вельможный по результатам "сахарной" работы в поле выиграли в четырех округах области.
Пока очевидным является только одно: "штормить" Северодонецкий горсовет в ближайшем будущем не перестанет. Если Шахов дожмет ситуацию в выгодном для себя ключе и выкинет "Северодончан" из мэрии, то у Буткова останется только один вариант – суды. Сомнений, что команда Буткова пойдет судиться, собрав армию юристов, нет никаких.
Не стоит забывать и о втором "фронте", на котором Буткову периодически приходится отражать нападки – вопрос введения военно-гражданской администрации в городе. Введение ВГА означало бы, что все, кто сейчас претендует на власть в городе и контроль над 1,3 миллиардным горбюджетом, свои шансы бы потеряли.
"Каждый день я получаю десятки сообщений или комментариев от жителей с просьбами о создании ВГА (в Северодонецке – прим. ред.) Люди недовольны состоянием развития своих городов. Поэтому, я буду просить президента создать ВГА. Это дополнительная ответственность, но в течение полугода можно показать реальные изменения… Я даже согласен, чтобы в статусе ВГА они находились только до местных выборов", - заявлял глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, предложение о введении ВГА в Северодонецке уже передано на рассмотрение СНБО. Действующее руководство города, конечно же, назвало ВГА нарушением закона "О местном самоуправлении". В любом случае, нынешний областной центр ждет очередной виток и обострение борьбы за власть: пока у потоков Бутков, но с каждым днем все ближе к реваншу приближается Шахов.
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