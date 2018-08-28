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В Ірпені завершився ЧС з футболу серед української діаспори

27 серпня , 2018 18:23

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В Ірпені завершився ЧС з футболу серед української діаспори

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