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В Ірпені підняли питання вищої освіти АТОвців

19 червня , 2018 18:09

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У США вже понад 10 штатів визнали Голодомор в Україні геноцидом

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​Мер Житомира та керівник словенської компанії офіційно заявили про старт реконструкції очисних споруд водоканалу

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