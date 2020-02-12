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12 лютого 2020, 18:30

RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»

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12 лютого 2020, 18:30
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Проєкт присвячений регіональним новинам та розповідає про найкурйозніші події та найрезонансніші заяви, які вплинули на суспільно-кліматичну ситуацію в усіх регіонах України.

"Ми покажемо, кому що світить, хто кого топить, і куди дме вітер змін", – обіцяє своїм глядачам автор і ведучий проєкту Іван Ковпашко.

Дивіться у першому випуску "НеПогоди в регіонах" про те, як Україну охопив "собакавірус" депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, чому волинські миші пішли до школи, як в Одесі висміяли депутата-"хамелеона", та де у Києві спіймали і прогнали екс-мера Слов'янська Нелю Штепу.

Ще більше цікавих новин з регіонів України ви завжди знайдете на нашому сайті RegioNews.ua.


НеПогода в регіонах
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