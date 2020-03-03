На Житомирщині лісгосп "напрацював" понад сім мільйонів збитків
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook сторінку Державної екологічної інспекції Поліського округу.
ДП "Олевське лісове господарство" нараховано збитки в сумі понад 7 млн. грн. Державною екологічною інспекцією...Опубліковано Державна екологічна інспекція Поліського округу Понеділок, 2 березня 2020 р.
Державною екологічною інспекцією України проведено позапланову перевірку ДП "Олевське лісове господарство", в результаті якої виявлено ряд порушень, зокрема: незаконну порубку, порушення правил пожежної безпеки в лісах, порушення санітарних правил в лісах України, порушення порядку спеціального використання лісових ресурсів, - порушення Закону України про природно-заповідний фонд і Лісового кодексу України.
В ході перевірки виявлено незаконні порубки дерев різних порід: дуб, береза, сосна, граб, вільха, осика.
За результатами перевірки нараховано збитки в загальній сумі 7 млн. 488 тис. 742 грн., а саме шкода заподіяна лісу становить – 6 млн. 967 тис. грн., шкода заподіяна об’єктам природно-заповідного фонду становить 527 тис. 706 грн.
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