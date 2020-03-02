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02 березня 2020, 10:59 1

"Укрзалізниця" вважає "недоречним" повідомлення СБУ про незаконний видобуток граніту

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02 березня 2020, 10:59 1
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Справа про видобуток граніту у кар’єрі АТ "Укрзалізниця" розслідується вже більше ніж півтора року
Фото: СБУ
Справа про видобуток граніту у кар’єрі АТ "Укрзалізниця" розслідується вже більше ніж півтора року

Із такою заявою виступила пресслужба ПАТ "Укрзалізниця", пише "RegioNews"

"Заява Служби безпеки України про викриття незаконного видобутку граніту на території кар’єру АТ "Укрзалізниця" цими днями виглядає дещо недоречною. Адже досудове розслідування за даними фактами триває з липня 2018 року. До того ж, з травня 2019 року ВП "Пенізевицький кар’єр" було поновлено дію спецдозволу на користування надрами з подовженням терміну до 23 жовтня 2038 року", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Оскільки досудове розслідування ще не завершене і рішення суду у справі не ухвалене, "Укрзалізниця" вважає публічні заяви СБУ про завдання шкоди навколишньому середовищу та протиправну діяльність посадових осіб передчасними.

В АТ "Укрзалізниця" повідомляє також, що на початку 2019 року була проведена внутрішня перевірка дотримання вимог дозвільної документації на видобуток корисних копалин. За її результатами були звільнені посадові особи, які допустили порушення контролю за користуванням надрами.

Нагадаємо, днями співробітники Служби безпеки України блокували в Житомирській області незаконний видобуток понад 500 тисяч кубометрів граніту. Довкіллю нанесена шкода у понад 1,3 мільярди гривень.


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