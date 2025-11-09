Фото: From-ua

У ніч на 8 листопада 2025 року державне підприємство "Рихальське" в однойменному селі Звягельського району Житомирщини зазнало озброєного захоплення

Про це повідомляє "From-ua", передає RegioNews.

На територію господарства увійшов військовий підрозділ, який заблокував роботу підприємства, що раніше було передано до Фонду державного майна і виставлене на продаж.

За словами місцевих мешканців, до цього підприємство і його працівників довгий час тероризували "тітушки" та невідомі особи. Нині, за інформацією селян, проти них направили повноцінний взвод озброєних військових.

Офіційно підрозділ нібито забезпечував охорону громадського порядку, проте фактично блокував діяльність господарства. Селяни стверджують, що військові застосовували проти них перцевий газ та погрожували вогнепальною зброєю.

За наявними даними, до операції залучили військовослужбовців з частини А 5139. У листі поліції Житомирської області до керівництва "Рихальського" зазначено, що під час заходів заборонено вести відеофіксацію та фотографувати об'єкт і військових.

Місцеві жителі наголошують, що на території підприємства немає умов для застосування військових і що завдання, з яким їх залучили, викликає численні питання щодо законності.

Конфлікт, за словами селян, пов'язаний із 800 га лісу вартістю близько 40 мільйонів доларів. Колишній директор господарства Сергій Корецький, який вивів підприємство з кризи, намагається захистити його від незаконного захоплення.

Проти нього ведуть замовні кримінальні провадження, однак останнім часом Житомирський апеляційний суд відмовив у затриманні. Наразі селяни скаржаться на дії військових, які не допускають до роботи на господарстві доярок та залишають худобу недоїною.

Трудовий колектив ДП "Рихальське" звернувся з офіційним листом до Президента України Володимира Зеленського із закликом втрутитися та забезпечити захист законної діяльності підприємства та безпеку працівників.

