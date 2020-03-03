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03 березня 2020, 13:09

Житомирщина закупить 500 спецкостюмів на випадок коронавірусу

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03 березня 2020, 13:09
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У резерві області є 28 тисяч медичних масок та 30 спецкостюмів з респіраторами і окулярами
У резерві області є 28 тисяч медичних масок та 30 спецкостюмів з респіраторами і окулярами

Про це пише RegioNews з посиланням на 1zt.ua.

"На Житомирщини виділили гроші на закупівлю 500 спецкостюмів для медичного персоналу. Їх будуть використовувати у випадку надзвичайної ситуації, - розповідає начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик.

За його словами, у резерві області є 28 тисяч медичних масок та 30 спецкостюмів з респіраторами і окулярами.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.


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