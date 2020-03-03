Житомирщина закупить 500 спецкостюмів на випадок коронавірусу

У резерві області є 28 тисяч медичних масок та 30 спецкостюмів з респіраторами і окулярами

У резерві області є 28 тисяч медичних масок та 30 спецкостюмів з респіраторами і окулярами

Про це пише RegioNews з посиланням на 1zt.ua. "На Житомирщини виділили гроші на закупівлю 500 спецкостюмів для медичного персоналу. Їх будуть використовувати у випадку надзвичайної ситуації, - розповідає начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик. За його словами, у резерві області є 28 тисяч медичних масок та 30 спецкостюмів з респіраторами і окулярами. Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, МОЗ офіційно підтвердило перший випадок коронавірусу в Україні.

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