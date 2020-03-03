Запорізький титано-магнієвий комбінат очолив новий керівник
Відповідне розпорядження за підписом Прем’єр-міністра Олексія Гончарука оприлюднено на Урядовому порталі, повідомляє RegioNews.
"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Лубеннікова Сергія Вікторовича виконуючим обов’язки директора товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат", - йдеться у розпорядженні.
Варто додати, що до цього директором підприємства був Володимир Сивак. Детективи НАБУ підозрювали у розтраті коштів підприємства в сумі 492 млн гривень. 29 травня 2019 року у Заводському районному суді Запоріжжя оголосили виправдувальний вирок Сиваку.
У грудні 2018 року Титано-магнієвий комбінат, який належав олігарху Дмитру Фірташу, через суд повернули державі. У березні 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду завернув на друге коло справу про повернення заводу.
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