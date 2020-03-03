Укравтодор і Onur підписали контракт на будівництво мосту у Запоріжжі
В Кабінеті Міністрів України відбулося підписання контракту щодо будівництва мосту в Запоріжжі між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut
В Кабінеті Міністрів України відбулося підписання контракту щодо будівництва мосту в Запоріжжі між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Будівництво мосту було розпочато у 2004 році, однак за 15 років не було завершено.
"Для нашої команди цей міст — дуже символічний об’єкт. Ми з цією довгобудовою закінчимо!", - додав Олексій Гончарук.
Нагадаємо, що турецька компанії Onur виграла торги на будівництво мосту, вартістю 11,9 млрд гривень, через р. Дніпро у Запоріжжі.
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
- 17:38 03 березня Верховна Рада може відправити у відставку генпрокурора Рябошапку
- 17:20 03 березня В Донецькій області ексбойовик здався поліції
- 17:15 03 березня Черкаський слідчий вимагав $5 тисяч хабара
- 17:10 03 березня Дубілет хоче приватизувати державні будівлі в центрі Києва
- 17:10 03 березня На Львівщині переселенцям пропонували приєднатися до терористичних груп на Сході
- 17:08 03 березня Водосховища Криму обміліли вдвічі з минулого року
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації