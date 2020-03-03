Укравтодор і Onur підписали контракт на будівництво мосту у Запоріжжі

В Кабінеті Міністрів України відбулося підписання контракту щодо будівництва мосту в Запоріжжі між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut

Фото: Telegram-канал Гончарука

В Кабінеті Міністрів України відбулося підписання контракту щодо будівництва мосту в Запоріжжі між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Будівництво мосту було розпочато у 2004 році, однак за 15 років не було завершено.

"Для нашої команди цей міст — дуже символічний об’єкт. Ми з цією довгобудовою закінчимо!", - додав Олексій Гончарук.

Нагадаємо, що турецька компанії Onur виграла торги на будівництво мосту, вартістю 11,9 млрд гривень, через р. Дніпро у Запоріжжі.