На реконструкцію площі в Запоріжжі планують витратити 100 мільйонів

Реконструкція площі, де нещодавно знесли постамент пам'ятника Леніну, обійдеться міському бюджету Запоріжжя в 100 мільйонів гривень

Фото: Вся Власть

Реконструкція площі, де нещодавно знесли постамент пам'ятника Леніну, обійдеться міському бюджету Запоріжжя в 100 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Вся Власть.

За словами міського голови Володимира Буряка, зараз є 32 мільйони гривень. Роботи розділять на кілька черг. Перша з них, за словами мера, триватиме до липня цього року. За цей час планують укріпити фундамент і схили площі, які зсуваються у Дніпро, а також закласти місця для майбутніх конструкцій.

Проект реконструкції площі поки ніде не опублікований. Буряк каже, що він передбачає декілька оглядових майданчиків, клумби, освітлення та багато дерев.

"Пропонують поставити тут і колесо огляду, та інші пропозиції є, але це все потім", - сказав мер. Буряк додав, що на будівлях, які завершають проспект, планують встановити вежі, які колись були запроектовані архітекторами.