На Закарпатті під час служби застрелився прикордонник
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 0312.ua
У неділю, 1 березня, ввечері під час несення служби на українсько-румунському кордоні застрелився прикордонник. Факт смерті військовослужбовця підтвердили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.
"Військовослужбовець проходив службу за контрактом. Впродовж останнього місяця перебував на посиленні охорони кордону в Мукачівському прикордонному загоні", – йдеться у коментарі прикордонників.
Інцидент стався у Рахівському районі. Попередньо йдеться про факт самогубства прикордонника 2000 року народження.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ - умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, призначено судово-медичну експертизу, яка дозволить з'ясувати причину смерті чоловіка.
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