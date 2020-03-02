У працівника ВООЗ виявили коронавірус

У працівника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявлено захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

Фото: twitter.com/DrTedros

У працівника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявлено захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

Про це повідомляється в Твіттер організації передає RegioNews.

Як заявив керівник ВООЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, це співробітник іранського підрозділу організації.

Він зазначив, що у співробітника захворювання протікає в легкій формі.

Раніше двоє працівників італійського офісу компанії Амазон заразилися коронавірусом, їх помістили на карантин. В Ірані коронавірусом заразилися чотири депутати парламенту.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вимірювання температури пасажирів, які в'їжджають в країну - це витратний і не ефективний спосіб боротьби із коронавірусом