Відкритий гей Бутіджедж відмовився балотуватися на пост президента США
Відповідну заяву він зробив під виступу 1 березня, передає RegioNews.
"Наша мета завжди полягала в тому, щоб об'єднати країну проти Дональда Трампа і перемогою утвердити добу наших цінностей. Тож мусимо визнати, що на цьому етапі передвиборчих перегонів найкращим способом досягти цих цілей стане завершення передвиборчої кампанії та допомога нашій партії та країні. Відтак, сьогодні я прийняв складне рішення припинити свою участь у виборах кандидати в президенти від Демократичної партії", — заявив Бутіджедж.
Він подякував усім своїм прихильникам та сім'ї за підтримку під час виборчої кампанії.
Раніше під час перших кокусів у штаті Айова Бутіджедж переміг усіх інших можливих претендентів, під час праймериз у Нью-Гемпширі зайняв другемісце, а в Неваді та Південній Кароліні — третє.
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