Спочатку це був конфлікт навколо будівництва улюбленого дітища Трампа – Trump Tower – якраз навпроти штаб-квартири ООН. В Організації Об’єднаних Націй тоді виступали різко проти цього будівництва. Це було ще в 1980-1990-ті роки. Однак в цій суперечці Трамп переміг. У 2005-2006 роках, коли ООН планувала масштабну реконструкцію своєї будівлі, побудованої ще у 1950-х., Трамп запропонував ООН свої послуги забудовника, а також пропонував Секретаріату ООН переїхати тимчасово в одну зі своїх будівель – Trump World Tower, розташовану поруч з штаб-квартирою ООН. ООН тоді відмовилась. Мабуть дуже жаліють зараз. У своєму виступі на трибуні ООН Трамп згадав цей "прикрий епізод", заявивши, що на ремонті будівлі Секретаріату ООН розкрали (на думку президента США – В.Ф.) 2,4 млрд доларів США. Дуже злопамятний Дональд Фредович, як виявляється. До речі, раніше він стверджував, що ООН витратила надмірні кошти на той ремонт – понад 1,5 мільярда доларів. Може це поправка на інфляцію, а може притаманне Трампу легковажне ставлення до цифр.

ООН між тим відповідає Трампу взаємністю. Коли нинішній президент США прийшов зараз для виступу в ООН, то для нього "відмовились працювати" в будівлі ООН і ескалатор і суфлер. Навіть не знаю, чи то був свідомий саботаж якихось антитрампістів, яких мабуть багато в Організації Об’єднаних Націй, чи якась оонівська містика (сильні емоції вони навіть на техніку впливають), або просто це наслідок затримок з фінансовими внесками від США, Китаю та деяких інших країн. Так чи інакше, виглядало це дуже символічно.

Але … "Нравится, не нравится", однак Трампу доводиться приходити на виступ до ООН, а ООН мусить співпрацювати з нелюбимим Трампом. Ось така вона підступна велика політика.