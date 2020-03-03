Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада

Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Асада

Фото: VLADIMIR ISACHENKOV

Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Асада

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter, передає RegioNews.

"У рамках успішної операції "Весняний щит" був збитий винищувач типу L-39, що належить режиму", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого сирійські війська нанесли авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.