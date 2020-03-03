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03 березня 2020, 13:58 7

Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада

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03 березня 2020, 13:58 7
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Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Асада
Фото: VLADIMIR ISACHENKOV
Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Асада

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у Twitter, передає RegioNews.

"У рамках успішної операції "Весняний щит" був збитий винищувач типу L-39, що належить режиму", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого сирійські війська нанесли авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.


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