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02 березня 2020, 09:58 5

З Волині до Польщі намагалися вивезти 30 кілограмів бурштину

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02 березня 2020, 09:58 5
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Луцькі прикордонники затримали автомобіль з бурштином, який направлявся до Польщі
Луцькі прикордонники затримали автомобіль з бурштином, який направлявся до Польщі

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону, пише RegioNews.

Автомобіль марки "Форд" польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України через пункт пропуску "Ягодин". Водій завчасно обрав смугу руху "зелений коридор", очевидно сподіваючись, що його не будуть ретельно перевіряти.

Та прикордонники врахували наявні ризики і скерували транспортний засіб на поглиблений огляд. У результаті перевірки під водійським та пасажирськими сидіннями виявили понад 30 кілограмів каміння жовтого кольору, ймовірно бурштин.

За цим фактом викликали представників Національної поліції. Триває перевірка.


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