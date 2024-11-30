12:50  30 листопада
На Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату: троє загиблих
11:26  30 листопада
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні: є поранені
06:48  30 листопада
На кордоні з Румунією затримали контрабанду косметики на 240 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2024, 14:57

Моторошна ДТП поблизу Вінниці: один з легковиків рознесло вщент

30 листопада 2024, 14:57
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Страшна ДТП сталася вдень 30 листопада поблизу Вінниці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На об’їзній дорозі зіткнулися два легковики Ford та Toyota. Від удару легковики перетворилися на купи металу.

Від отриманих травм водій Ford загинув на місці. Рятувальники деблокували його з понівеченого авто.

В іншому легковику були заблоковані три людини: водій та двоє пасажирів. Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.

ДТП рятувальники Вінниця аварія загиблий постраждалі
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
Росіяни вдарили з артилерії по Мирнограду: є загиблі та поранені
30 листопада 2024, 14:26
Розвідники уразили в Криму три рідкісні ворожі РЛС
30 листопада 2024, 13:55
На Львівщині зіткнулися Audi та автобус: є постраждалі
30 листопада 2024, 13:19
На Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату: троє загиблих
30 листопада 2024, 12:50
Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту, – Міненерго
30 листопада 2024, 12:31
Ранкова пожежа у Львові: від вогню врятували два житлові будинки
30 листопада 2024, 11:54
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні: є поранені
30 листопада 2024, 11:26
Російська армія втратила за добу в Україні ще 1740 солдатів
30 листопада 2024, 10:47
Нічна атака на Україну: жоден з російських дронів не досягнув своєї цілі
30 листопада 2024, 10:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Юрій Богданов
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »