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06 травня 2020, 11:16 2

У Вінниці з Днем перемоги вітають олені

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06 травня 2020, 11:16 2
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На Вінницьких багатоповерхівках до Дня перемоги з`явилися плакати, на яких зображені фінські солдати з оленями
На Вінницьких багатоповерхівках до Дня перемоги з`явилися плакати, на яких зображені фінські солдати з оленями

У Вінниці до Дня Перемоги багатоповерхівки прикрасили плакатами, використавши при цьому ескізи фінів - союзників фашистської Німеччини у Другій Світовій війні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі написав блогер та шоумен Олександр Шемет, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "На Парижі".

З плакатів жителів Вінниці зі святом "вітає" фінський солдат, олень та вірші про боротьбу з фашистами за полярним кругом російською мовою.

Знімок цього фінського солдата, зроблений 4 травня 1944 року, знайшли в фотоальбомі "Warrior of Lapland". В руках фінський солдат тримає автомат Suomi KP/31. Фінляндія підписала угоду про перемир'я з СРСР лише у вересні 1944, а до того була союзником Німеччини. Хоча тут можна подумати, що війна взагалі велась між людьми і... оленями", - повідомляє блогер.

Тему війни між людьми та "оленями" підтримав один з дописувачів. В коментарях він зазначає, що складається враження, що залишились одні "олені".

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Вінниця 9 травня привітання День перемоги
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