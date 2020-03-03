У Вінницькій області газові системи готуються передати громаді

3 березня відбулось перше засідання робочої групи щодо проведення інвентаризації газових мереж, що є власністю територіальних громад області

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3 березня відбулось перше засідання робочої групи щодо проведення інвентаризації газових мереж, що є власністю територіальних громад області

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницької обласної ради.

У зустрічі взяли участь керівники профільних департаментів ОДА, управління спільної комунальної власності та депутатів облради.

"У 2005-2007 роках люди власним коштом чи беручи кредити, які надав Фонд сприяння інвестиціям та будівництву, оплатили прокладання газових мереж у населених пунктах до своїх домівок. Таким чином, усі газові мережі належать людям, а сьогодні вони мають платити за те, що їхніми мережами і у їхні будинки йде газ”, - сказав голова облради Анатолій Олійник.

Додав, що необхідно провести повну інвентаризацію наявних фондів газових мереж та створити структуру, яка поетапно пройде шлях з передачі мереж від монополіста до власності територіальних громад.

Як повідомляли RegioNews раніше, депутати Вінницької обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою відмінити абонплату за транспортування природного газу.