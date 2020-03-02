"Укравтодор" отримає 19 мільярдів гривень кредитних гарантій уряду

Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій, що дозволить компанії залучити 19,3 млрд грн на будівництво доріг цього року

Уряд виділить "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитних гарантій, що дозволить компанії залучити 19,3 млрд грн на будівництво доріг цього року

Про це написав у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пише RegioNews. "Це була одна з тем під час сьогоднішньої щотижневої зустрічі з колегами з НБУ у рамках Меморандуму про співпрацю. Розвиток інфраструктури — один із ключових пріоритетів національного проекту "Велике будівництво"", – зауважив прем'єр.

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