Україна заборонила ввозити тварин з Китаю
Про це повідомляє RegioNews, ссилаясьна прес-службу Госпродпотребслужби.
"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 та 96 Закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили у службі, за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) на території Гонконгу (Китайська Народна Республіка) було зареєстровано захворювання SARS-CoV-2 у собаки.
"Наразі триває вивчення зазначеного випадку, тварина утримувалася в тому ж будинку, де було встановлено випадок короновірусу у власника", - пояснили у службі.
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