Доба на Донбасі: 9 обстрілів, поранено місцеву мешканку

Сьогодні, 02 березня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

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Сьогодні, 02 березня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС повідомили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано пять обстрілів: поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, неподалік Красногорівки – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а в районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також поблизу Лебединського ворог стріляв з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовно чотири обстріли наших позицій з боку противника.

Поблизу Оріхового двічі ворог випустив із 120-мм міномету – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету. В районі Новотошківського – з міномету калібру 120 мм - 20 мін, неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В штабі ООС додали, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше RegioNews писало про те, що 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області.