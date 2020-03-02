Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового ЗСУ

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 1 березня загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 1 березня загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба 46-ї окремої десантно-штурмової бригади на своїй сторінці у Facebook.

"Військовослужбовці 46 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава загиблому бійцеві!" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Руських народився 31 січня 1979 року в Маріуполі і захищав Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина і маленька дитина.

Нагадаємо, 1 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення та ще три чоловіка отримали бойове ураження. Це сталося під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу н.п. Нижньотепле. Російські окупанти помітили автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс.

Пізніше голова Львівської ОДА повідомив, що 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець із Львівської області - контрактник з 72-ї бригади "Чорних запорожців" Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження.