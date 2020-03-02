Прикордонники за добу виміряли температуру 122 тисячам осіб
Про це повідомляє пресслужба МВС у Фацебук, передає RegioNews
"Температурний скринінг: Упродовж 1 березня силами Державної прикордонної служби України було перевірено 122 226 осіб. 2 громадян України з підвищеною температурою 38,2 та 38,3 виявлено у пункті пропуску "Рава-Руська". Лікарі діагностували у них ГРВІ, ознак коронавірусу не виявлено", - зазначено у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що температурний скринінг застосовується щодо всіх громадян, які прибувають в Україну для запобігання потрапляння коронавірусу на територію нашої держави.
Станом на 2 березня у світі зафіксовано 89 074 хвирих коронавірусом Covid-19, померли 3 048 осіб, а одужали 45 110.
Під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.
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