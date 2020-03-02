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02 березня 2020, 12:17 7

Прикордонники за добу виміряли температуру 122 тисячам осіб

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02 березня 2020, 12:17 7
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Протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 осіб
Фото: ДПСУ
Протягом понеділка, 1 березня працівники Державної прикордонної служби України шляхом температурного скринінгу поміряли температуру 122 226 осіб

Про це повідомляє пресслужба МВС у Фацебук, передає RegioNews

"Температурний скринінг: Упродовж 1 березня силами Державної прикордонної служби України було перевірено 122 226 осіб. 2 громадян України з підвищеною температурою 38,2 та 38,3 виявлено у пункті пропуску "Рава-Руська". Лікарі діагностували у них ГРВІ, ознак коронавірусу не виявлено", - зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що температурний скринінг застосовується щодо всіх громадян, які прибувають в Україну для запобігання потрапляння коронавірусу на територію нашої держави.

Станом на 2 березня у світі зафіксовано 89 074 хвирих коронавірусом Covid-19, померли 3 048 осіб, а одужали 45 110.

Під медичним наглядом на нову коронавирусную інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.


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