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02 березня 2020, 14:48 5

У "ДНР" виключають березневий обмін полоненими

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02 березня 2020, 14:48 5
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Обмін полоненими на Донбасі до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва
Фото: @zradaperemoga
Обмін полоненими на Донбасі до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва

Як передає RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, про це заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова.

За її словами, українська сторона за період після обміну не підтвердила жодного людини.

"По факту, на даний момент формула" всіх встановлених на всіх встановлених "практично відсутній в зв'язку з тим, що немає на даний момент таких людей. Люди, які роблять такі заяви, не менше за мене про це знають", - сказала вона.

Нагадаємо, 1 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Сторони говорили про взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про що домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.


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