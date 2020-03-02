Справа Шеремета: поки не можемо розкрити результати роботи - Рябошапка
Як передає RegioNews, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка "Інтерфакс-Україна".
"З того, про що можна публічно сказати, поки нічого. Робота ведеться, ведеться активно, наші прокурори постійно працюють зі слідчими з національної політики, але з того, що можна було б публічно озвучити, поки нічого немає", - сказав генпрокурор 2 березня журналістам в Києві.
Нагадаємо, у справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій.
ДОВІДКА: один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко ( "Лисицю"), музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), військову медсестру Яну Дугаров.
За версією слідства, Дугаров фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом з Антоненко, який також фігурує як організатор.
Суд заарештував Кузьменко та Антоненко. Дугаров відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопилися "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагалися вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
Прессекретар МВС в особистому листуванні, опублікованій в мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненко стверджує, що він вище вбивці. Адвокати Дугаров наполягають, що у неї є алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
За словами захисту, в момент вбивства Шеремета Дугаров не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко та Антоненко в той час спілкувалися всього кілька разів.
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