Справу ексміністра енергетики Ставицького щодо Межигір’я передали до Вишгородського суду

Вишгородський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у справі колишнього народного депутата часів Януковича, ексголови правління НАК "Надра України", колишньго депутата Житомирської облради Едуарда Ставицького. Йому інкримінують виведення комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" з власності держави

Вишгородський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у справі колишнього народного депутата часів Януковича, ексголови правління НАК "Надра України", колишньго депутата Житомирської облради Едуарда Ставицького. Йому інкримінують виведення комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" з власності держави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ухвалу суду.

Підготовче засідання планується 11 березня о 15 год. Всього у справі троє обвинувачених – Ставицький, екс-директор ТОВ "Медінвесттрейд" Павло Литовченко і приватний нотаріус Юлія Ткаченко.

За матеріалами справи, у 2007 році вони організували виведення комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" з власності держави. Спочатку майно, вартістю 540 млн грн, вилучили з управління Державного управління справами з передачею до статутного капіталу НАК "Надра України", а далі його обміняли під виглядом рівноцінного на майно ТОВ "Медінвесттрейд", вартістю понад 33 млн грн.

Далі фактичним власником "Межигір’я" став Віктор Янукович, який розбудував там свою приватну резиденцію.

За останніми даними, екс міністр Ставицький проживає в Ізраїлі під іменем Натана Розенберга і має громадянство цієї країни. Його можуть судити заочно.

У березні 2019 року Святошинський суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт у цій справі, вказавши на недоліки. Прокурор оскаржив це рішення, але апеляція залишила його без змін.

За часів президентства Віктора Януковича з 24 грудня 2012 по 27 лютого 2014 року Еудард Ставицький був міністром енергетики та вугільної промисловості.

У 2017 році поліція Вінницької області з’ясувала, що аби дружина і сини Едуарда Ставицького отримали громадянство Ізраїлю, держреєстратор, ймовірно, сфальсифікував документи покійної прабабусі дружини екс міністра.

Нагадаємо, що 2017 році суд повернув "Межигір’я" у власність держави.

За привласнення "Межигір’я" також судили керівника Держуправління справами Ігоря Тарасюка. 22 грудня 2017 року суд за клопотанням Генпрокуратури звільнив його від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Це стало можливим, оскільки Тарасюку змінили підозру на службову недбалість – такий злочин вважається менш тяжким.

