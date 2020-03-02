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02 березня 2020, 08:47 4

Бойовики вчора били на всіх напрямках із забороненої зброї - штаб

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02 березня 2020, 08:47 4
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В перший день весни збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
В перший день весни збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Піски, поруч з Лебединським, неподалік Невельського, у районі н.п. Авдіївка, поблизу Березового, поруч з Мар’їнкою, неподалік Тарамчука.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме: поблизу Луганського, в районі н.п. Нижньотепле, неподалік Новолуганського та поруч з Новотошківським.

У штабі зазначили, що на усі ворожі обстріли Об’єднані сили давали адекватну відповідь з дозволеного мінськими домовленостями озброєння.

"Вчора, 01 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два чоловіка отримали бойове ураження", - йдеться у повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисникам населеного пункту Мар’їнка, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає.


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