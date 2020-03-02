Асєєв: під час обмінів Україна забирає тих, хто катував людей у тюрмах "ДНР"
Як передає RegioNews, про це повідомив звільнений з полону бойовиків журналіст Станіслав Асєєв на своїй сторінці у Facebook.
"Про Євгена Бражникова і Олексія Кускова (обидва били мене особисто і ламали всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим - він все ще в полоні - фактично вимили підлогу, протягнувши по всьому коридору) я також говорив президенту. Він тут же зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували "Бражниковим займаємося" - і на цьому все. Ні допитів, ні офіційної відповіді на мій запит щодо заяви на цих двох персонажів, яку я зареєстрував в СБУ ще 20 січня", - написав він.
За словами Асєєва, Бражникова почали бити ще за наметами, як тільки звільнених привезли з блокпосту, тоді його врятували військові, і під конвоєм СБУ доставили до Києва. Кусков - уже понад два роки на волі (його поміняли ще в грудні 2017 року).
"У Феофанії (мабуть, прийшов провідати свого друга Бражникова) зустрів мене на першому поверсі, поплескав по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?". - Пам'ятаю, Льошо, я нічого не забуду..." - додав Асєєв.
Нагадаємо, раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козакомі і обговорили взаємне звільнення утримуваних осіб в форматі "всіх на всіх", про що лідери "Нормандське четвірки" домовилися під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.
Блогер і журналіст Станіслав Асєєв був звільнений з полону бойовиків на Донбасі 29 грудня 2019 року. Згодом він написав у соцмережі свій перший пост, в якому подякував і розповів, що нині робитиме.
У січні 2020 року Асєєв розповів Зеленському, що передані під час обміну люди в "Л-ДНР" допомагали катувати полонених.
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