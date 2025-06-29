Міністерство національної єдності створювали заради єдиної мети
Міністерство національної єдності під Олексія Чернишова створювали заради єдиної мети - щоб воно могло організувати створення виборчих дільниць за кордоном (окрім посольських установ)
Провалилась не просто ідея зі штучним міністерством, провалились ілюзії щодо виборів (бо їх найближчим часом не буде, забудьте).
Тепер Чернишов - складова іміджевої проблеми влади через факти корупції на попередньому місці роботи. І тут напівміри в судах, куди НАБУ затягнуло Чернишова за "дєла мінувших днєй", лише посилюють у людей відчуття, що влада хоче приховати "свого", бо закон працює лише для "чужих". І це бʼє безпосередньо про Президенту, хоч ОП хоче і це повісити на премʼєра Шмигаля.
Що в такому випадку будуть робити? Бачу, пішли по креативу. Вирішили ліквідувати саме Міністерство національної єдності. Окей. Хоч символізму у закритті відомства з такою гучною вивіскою ще більше. Та й на фоні ухваленого законопроекту про множинне громадянство (яке по факту суперечить Конституції), який до цього часу Президент не підписав.
Що маємо у сухому залишку?
А нічого. Експеримент не вдався. Проїхали. Це ж вже не перша ініціатива - щось скоротити, щоб потім все кратно збільшити. Усе ж вже було.
P.S. А щодо виборів, які не відомо коли відбудуться (мій скромний прогноз - не раніше 2027 року), то нещодавно просто перечитав передвиборчу програму кандидата в президенти Зеленського. Там чорним по білому написано: "Громадяни України отримають можливість долучатися до прийняття важливих рішень влади через мережу Інтернет, зокрема і до голосування на виборах і референдумах". Тому кому ті офіси за кордоном потрібні? Тільки Дія, тільки хардкор!