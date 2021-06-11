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11 червня 2021, 11:55 208

На Оболоні з’являться сучасні майданчики для воркауту – депутат Київради Владислав Трубіцин

11 червня 2021, 11:55 208
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Фото: із відкритих джерел
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Невдовзі на столичній Оболоні з'являться спеціальні майданчики для зайняття воркаутом, що дозволить молоді з користю проводити час

Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Успішний Київ", голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За моєї підтримки та ініціативи сучасні майданчики для воркауту будуть встановлені на вулиці Малиновського, 3б та вулиці Автозаводській, 7а. Маю на меті залучити максимальну кількість оболонців до здорового способу життя", - сказав він.

Депутат Київради додав, що перевагою буде той факт, що на цих майданчиках можуть одночасно тренуватися кілька людей з різною спортивною підготовкою, і обмінюючись досвідом, підвищувати свій рівень майстерності.

Крім того, за його словами, заняття воркаутом суттєво зменшать час перебування дітей та молоді перед комп’ютерами та гаджетами, що завжди бентежить батьків.

Основною ідеєю воркауту є можливість отримання здорового і красивого тіла без жодних фінансових вкладень. Головне - це регулярні тренування на свіжому повітрі. І для цього у містян будуть спеціальні місця на Оболоні", - підсумував Владислав Трубіцин.

Майданчик для воркауту на вулиці Автозаводська

Майданчик для воркауту на вулиці Автозаводська

Майданчик для воркауту на вулиці Автозаводська

Майданчик для воркауту на вулиці Автозаводська

Майданчик для воркауту на вулиці Малиновського

Майданчик для воркауту на вулиці Малиновського

Київ депутат Київрада Владислав Трубіцин Оболонський район

 
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