НБУ не має стосунку до "колекційних медалей до 30-річчя незалежності України" - пресслужба

Натомість 2021-го планують випустити пам’ятні монети

Натомість 2021-го планують випустити пам’ятні монети

Фото пресслужби НБУ

Національний банк України попередив про шахраїв, які продають нібито «колекційні» медалі до 30-річчя незалежності України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

До регулятора надходять дзвінки та запити від громадян, які скаржаться на рекламні пропозиції безкоштовно придбати медалі, присвячені 30-річчю незалежності України. Щоб їх отримати, шахраї пропонують зацікавленим особам сплатити немалі гроші, повідомляє пресслужба НБУ.

Водночас продукція рекламується таким чином, нібито виготовляється Національним банком, що вводить громадян в оману. Національний банк не має жодного відношення до виготовлення та продажу медалі "30-річчя незалежності України", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що усю нумізматичну та сувенірну продукцію для НБУ виготовляє виключно його структурний підрозділ – Банкнотно-монетний двір НБУ. При цьому на кожному такому виробі можна знайти логотип – лілію з трьох пелюсток.

Натомість у планах регулятора на 2021 рік – випустити пам’ятні монети "До 30-річчя незалежності України" з нейзильберу (сплаву міді, нікелю і цинку) номіналом 5 грн тиражем 50 тис. штук та зі срібла номіналом 20 грн тиражем 3 тис. штук. Вони мають вийти у серпні наступного року в серії "Відродження української державності".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НБУ порадили закривати деякі відділення банків на "карантин вихідного дня".