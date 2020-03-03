SkyUp Airlines тимчасово скасовує рейси до італійського Турина
Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у facebook, інформує RegioNews.
Пояснюють це тим, що зараз в Італії фіксується найбільше захворювань на коронавірус COVID-19 у Європі. Жодних обмежень пересування країною, окрім зон карантину, немає. Ні ВООЗ, ні міжнародні та національні компетентні органи не рекомендують припиняти сполучення з Італією.
МЗС України радить тимчасово утриматися від поїздок лише до провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія-Романья та П’ємонт.
Пасажири, які вже придбали квитки на скасовані рейси, можуть звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси.
Для повернення коштів або заміни квитків необхідно написати листа на letstalk@skyup.aero з відповідним запитом у довільній формі. Для заміни недоступні Іспанія, Португалія та Італія. Інші варіанти обговорюються індивідуально. Також у зверненні слід вказати свій номер бронювання.
Як тільки ситуація стабілізується, авіакомпанія планує відновити призупинені рейси.
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