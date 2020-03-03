Коронавірус в Україні: маска не врятує - МОЗ

Українців, які не мають гострого респіраторного вірусного захворювання, закликають не купувати хірургічні маски, бо це може призвести до дефіциту на рівні країни

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Українців, які не мають гострого респіраторного вірусного захворювання, закликають не купувати хірургічні маски, бо це може призвести до дефіциту на рівні країни

Як повідомляє RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 3 березня у Кабінеті міністрів.

"Не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки, це створює фальшиву оману свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні профілактичні методи профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань, до яких відноситься і коронавірус", - сказав він.

Ляшко наголосив, що, в першу чергу, ми повинні знати, що треба мити руки, досить часто мити руки, якщо немає можливості мити руки, ми повинні обробляти їх антисептичними засобами.

"Також ми повинні дотримуватися ізоляції або не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, а якщо відбувається контакт, то ми повинні знаходитися на 1,5 – 2 метри від цієї людини. Хвора людина із симптомами – це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски, щоб зменшити відстань на яку поширюється збудник інфекційної хвороби", - додав лікар.

Також він закликав не використовувати засоби індивідуального захисту, "оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призведе до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок, коли в лікарнях буде запроваджуватися масочний режим, у нас не буде, де їх придбати".

"Маска повинна одягатися тільки на людину з симптомами гострої респіраторної хвороби, коли вона буде приходити в лікарню, щоб унеможливити поширення захворювання серед здорових людей", - пояснив Ляшко.

За його словами, МОЗ за участі міністрів країн ЄС спілкувався із всесвітньою організацією охорони здоров’я. Міністри говорили про те, що не потрібно використовувати хірургічні маски без потреби.

Нагадаємо, 3 березня в Украні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу - чоловік знаходиться в інфекційному відділенні обласної лікарні Чернівців. За словами медиків, його стан стабільний.