На Тернопільщині у чоловіка вилучили 11 пакетів схожої на канабіс речовини
Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області, водія у стані наркотичного сп'яніння зупинили працівники Зборівського відділення поліції.
У чоловіка вилучили ще й 11 поліетиленових пакетів з подрібненою зеленою речовиною, схожою на канабіс.
Під час патрулювання, правоохоронці зупинили автомобіль марки ГАЗ 2410, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Водій - мешканець Львівської області 1995 року народження. Під час спілкування поводився мляво, реакція була запізнілою, зіниці розширені.
Чоловік відмовився проходити освідчення на стан алкогольного сп'яніння на місці і не поїхав у медзаклад, аби здати кров для перевірки на вміст наркотичних речовин. На водія склали адмінпротокол згідно статті 130 КУпАП.
Під час поверхневої перевірки в салоні автомобіля на підлозі пасажирського переднього сидіння правоохоронці виявили пакет з фасованою речовиною, схожою на канабіс.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У ході перевірки з'ясувалося, що в пакеті 11 пакунків з зеленою подрібненою речовиною. Знахідку вилучили і направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
Щодо кермувальника відкрито кримінальне провадження згідно статті 309 частина 1 ККУ - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Триває слідство.
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