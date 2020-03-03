На Рівненщині священик торгував гранатами і тротилом
Священнослужитель з Рівненської області намагався налагодити збут зброї з фронту
Священнослужитель з Рівненської області намагався налагодити збут зброї з фронту
Як повідомляє СБУ, в 2015-2018 роках отець їздив у зону АТО, а потім в ООС, щоб проповідувати, пише RegioNews.
Звідти отець приїздив зі зброєю, яку збував серед знайомих. Схема працювала так: священик брав гроші, а зброю для покупців залишав у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного.
Спецслужба задокументувала продаж ручного протитанкового гранатомета, гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тисяч гривень.
Настоятелю одного із храмів області повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю.
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